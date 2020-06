Brescia - Balotelli écarté du groupe pour affronter la Fiorentina

Les semaines s'enchaînent et se ressemblent pour Mario Balotelli. Après avoir loupé plusieurs séances d'entraînement, et avoir été carrément recalé du centre au moment de son retour, Super Mario n'a pas été retenu dans le groupe de Brescia (20ème) pour affronter la Fiorentina, 13ème de Serie A (ce soir à 19h30).

Le divorce semble bel et bien consommé entre l'ancien attaquant marseillais (19 matchs, 5 buts en championnat) et le club italien. La fin de l'aventure pour Balotelli (29 ans), initialement sous contrat avec Brescia jusqu'à fin juin 2020, pourrait intervenir avant le terme de la saison. Pour rappel, son président Massimo Cellino avait confié ne pas vouloir résilier le contrat de son joueur plus tôt que prévu.