Brescia - Balotelli se défend face aux rumeurs

Auteur de seulement 5 buts en 19 matchs de Serie A, Mario Balotelli devrait quitter Brescia un an seulement après son arrivée. Ces derniers jours, des tensions sont évoquées avec son président Massimo Cellino et la presse italienne indiquait récemment que l'ancien attaquant de Nice et de l'OM aurait manqué plusieurs entraînements depuis la reprise de ceux-ci. Hors de lui en raison de ces fausses accusations, l'attaquant italien a tenu à démentir sur son compte instagram.

"Comment pouvez-vous écrire que je ne m'entraîne pas au centre d'entraînement ? Il y a des journalistes sur place pour toutes les séances et tout le monde a évidemment des caméras ! Il y a deux entraînements par jour, presque tous les jours ! Comment pouvez-vous nier l'évidence ? Je ne pensais pas que j'étais un fantôme, invisible pour les objectifs des caméras..." a-t-il écrit dans une story.