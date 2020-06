Brescia - L'aventure de Mario Balotelli pourrait tourner court...

L'aventure de Mario Balotelli (29 ans) à Brescia, le club de la ville où il a grandi, pourrait tourner court. À en croire plusieurs médias italiens, le club transalpin aurait envoyé à l'attaquant (19 matches joués en Serie A cette saison, 5 buts) une lettre de licenciement pour cause d'absences répétées. Selon Sky Sport et la Gazzetta dello Sport, le courrier aurait été expédié vendredi par les avocats du club. Sauf énorme revirement de situation, "Super Mario" ne participera donc pas à la reprise de la Serie A le 20 juin prochain avec son club et devrait être disponible lors du prochain mercato. Avis aux clubs intéressés.