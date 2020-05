Brescia - Le président a posé un lapin à Mario Balotelli

Rien ne va plus entre Brescia et Mario Balotelli ! Ces derniers jours, l'attaquant italien et Massimo Cellino, le président, s'écharpent par presse interposée et la fin de l'aventure commune est plus qu'actée. Ce vendredi, l'ancien Marseillais avait rendez-vous avec son dirigeant mais visiblement aucune entrevue n'a eu lieu. La raison ? Cellino a posé un lapin à l'attaquant italien selon la Gazzetta dello Sport et Il Giornale di Brescia.

Le sulfureux buteur aurait ainsi patienté devant le bureau durant environ une demi-heure. Balotelli a, ensuite, posté un message sur les réseaux sociaux. "J’ai appris le silence de ceux qui parlent trop, la tolérance des intolérants, la gentillesse des méchants. Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis reconnaissant envers ces professeurs".