Brescia - Mario Balotelli scelle son mercato

Visé par les propos, au mieux maladroits, de son propre président Massimo Cellino à la fin du mois dernier, Mario Balotelli a toujours l'intention d'aider Brescia à se maintenir en Serie A, et ce jusqu'au terme de la saison. L'attaquant italien, buteur à Parme ce week-end (1-1), l'a assuré dans une interview à Sky Italia. "Je me sens bien ici. Nous ne sommes pas la Juventus mais la qualité ne manque pas. En restant unis les résultats viendront", a relativisé "Super Mario", avant d'adresser un petit tacle à son président. "Je veux rester à Brescia même si le président ne veut plus de moi. J'ai l'intention de rester. Je suis à la maison et j'ai besoin d'une année plus calme."

Revenu l'été dernier dans la ville de son enfance, Balotelli (29 ans) sera en fin de contrat en juin, avec une option pour prolonger en cas de maintien. Brescia, qui s'est relevé d'un début de saison catastrophique avec sept points sur douze lors des quatre derniers matchs, pointe actuellement à la 18e place du classement.