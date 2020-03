Brésil - Tite donne son ressenti sur la meilleure période de Neymar

Dans un entretien accordé à nos confrères de France Football, Tite (61 ans), le sélectionneur du Brésil, s'est confié sur Neymar (28 ans, 101 sélections, 61 buts), l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le technicien auriverde a notamment évoqué la situation personnelle de son protégé. Pour le coach de la Seleçao, les qualités de Neymar étaient mieux exploitées lorsqu'il évoluait sous les couleurs du FC Barcelone.

"La meilleure période qu'a connue Neymar, c'est à Barcelone, quand il était positionné à gauche (dans un 4-3-3) pour ensuite finir dans l'axe. Cela coïncidait avec la meilleure période de la Seleçao (...) En partant du côté, il utilisait sa perception du jeu, sa rapidité de réflexion et d'exécution et sa capacité d'improvisation tout en mettant de la vitesse. Je parle du Neymar qui est dans sa plénitude physique et mentale", a expliqué Tite.