Brésil - Le message de Ronaldo pour Neymar

Ce mardi soir, Neymar a dépassé Ronaldo, o Fenomeno, au classement des buteurs. Le Parisien, désormais seul deuxième avec 64 buts et à seulement 13 unités de Pelé, a reçu un message de félicitation de la part de l'ancien Madrilène.

"Le ciel est la limite! Envole toi, mon grand! Quelle belle histoire tu es en train d'écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter, avec la pression en-dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon. Continue à te fier à ton instinct, car ton talent t'appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet" a-t-il déclaré sur Instagram.