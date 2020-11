Brésil - Neymar appelé en sélection malgré sa blessure

Les jours se suivent et se ressemblent pour Thomas Tuchel. Quelques petites heures après la sélection de Kylian Mbappé, pourtant convalescent, en équipe de France, l'entraîneur du Paris Saint-Germain vient de connaître pareil scénario pour Neymar. Blessé aux adducteurs et indisponible pour la réception du Stade Rennais, l'attaquant (103 sélections, 64 buts) a bel et bien été appelé par Tite, le sélectionneur auriverde.

S'il ne jouera pas contre le Venezuela le 13 novembre, le numéro 10 des Rouge-et-Bleu se rendra au rassemblement de la Seleçao dans l’espoir d’être aligné quatre jours plus tard, le 17, contre l'Uruguay, a annoncé ce vendredi la Confédération brésilienne (CBF). "Nous pensons qu’avec une semaine de traitement intensif, nous aurons la possibilité de le voir se remettre pour le deuxième match, nous allons suivre de près son évolution", a précisé le médecin de l’équipe nationale brésilienne, Rodrigo Lasmar, dans ledit communiqué.