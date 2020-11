Brésil - Neymar devrait ne pas jouer le premier match

La star brésilienne Neymar (28 ans), blessée à la cuisse le 28 octobre dernier, a été conviée par le PSG de ne pas rejoindre la Seleçao, afin de se préserver. Mais l'ancien du FC Barcelone a finalement accepté la convocation de Tite.

Ainsi, l'attaquant auriverde a donc rejoint le Brésil pour les matchs contre le Vénézuela et l'Uruguay, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Cependant, le média brésilien GloboEsporte rapporte que le Parisien devrait se reposer en ne prenant pas part à la première rencontre, mais qu'il reviendra en tant que titulaire contre l'Uruguay. Un repos opportun, quand on connaît le calendrier chargé du joueur et du PSG.