Brésil - Neymar n'est pas un leader pour Rafael

Au cours d'un entretien pour ESPN, Rafael (28 ans) a fait un point sur le potentiel de la sélection brésilienne en vue de la prochaine Coupe du Monde. Le latéral de l'OL estime que l'équipe nationale peut remporter la CDM au Qatar si Neymar "écoute" et fait du football sa priorité. En clair, le Lyonnais pointe du doigt le rôle de leader du Parisien.

"Nous avons besoin de Neymar, c'est sûr. On a besoin de lui, énormément. Il doit améliorer beaucoup de choses en dehors du terrain. C'est important pour un footballeur. Il a besoin d'améliorer énormément de choses en dehors du terrain pour arriver sur le terrain et faire de son mieux. J'espère qu'il pourra le faire et s'il le fait, nous avons de grandes chances de gagner" explique Rafael. Selon lui, le Ney est loin d'être un leader. "Neymar n'est pas un leader. Je ne pense pas que ça en soit un. Ce n'est pas lui. Il peut faire les choses qu'il fait parce que si il est bon, s'il est focus et concentré, il est le meilleur joueur du monde".