Brésil - Neymar veut faire les JO, le PSG face à un dilemme

Après Kylian Mbappé et la FFF, c'est Neymar et la fédération brésilienne qui poussent pour convaincre le PSG de lâcher sa star pour jouer les Jeux Olympiques, à partir de fin juillet.

Le PSG sera-t-il privé de ses stars pour le début du championnat 2020-2021 ? En tout cas, Kylian Mbappé n'est pas le seul à vouloir sécher la reprise pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, dont le tournoi de football est prévu du 23 juillet au 8 août. Plusieurs médias brésiliens nous apprennent en effet que Neymar souhaite lui aussi y prendre part, après avoir goûté aux éditions 2012 et 2016, et que la fédération auriverde (CBF) a entamé des discussions avec les dirigeants parisiens pour négocier sa présence au Japon.

Le problème, pour le club de la capitale, c'est que Mbappé et Neymar seront déjà, sauf accident, pris par leurs participations respectives à l'Euro et à la Copa America au début de l'été (les deux compétitions démarreront le 12 juin et prendront fin le 12 juillet). Ils ne prendraient donc pas de pause avant début août, ce qui impliquerait de leur octroyer quelques semaines de vacances pour éviter de les mettre dans le rouge dès l'entame de la saison.

Une incidence sur le mercato ?

Thomas Tuchel, Leonardo et Nasser al-Khelaïfi, à des degrés différents, vont devoir prendre une décision face à ce dilemme, sans oublier de prendre en considération qu'accepter de les laisser défendre les couleurs de leurs pays leur permettrait d'augmenter leurs chances de conserver leurs deux têtes de gondole au mercato. Il serait effectivement surprenant que les intérêts du Real Madrid pour Mbappé et du FC Barcelone pour Neymar ne soient pas relancés l'été prochain. Surtout si le PSG venait à les priver de leur rêve olympique.