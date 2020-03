Brésil - Tite est sous le charme de Bruno Guimaraes

Auteur de débuts réussis à Lyon, Bruno Guimaraes a confirmé son potentiel et convaincu le sélectionneur brésilien Tite qu'il pouvait prétendre à une place dans son équipe.

Difficile de ne pas succomber après l'avoir vu à l'oeuvre face à la Juventus (1-0), puis dans le derby contre St-Etienne (2-0), entre fin février et début mars. Bruno Guimaraes, en seulement quelques semaines, a séduit tous les observateurs du championnat de France et fait comprendre pourquoi l'OL a déboursé 20 millions d'euros pour le faire venir de l'Athletico Paranaense, l'hiver dernier.

Au Brésil, le capitaine de la sélection olympique (22 ans) était déjà réputé comme un grand espoir, mais ses premiers pas en Europe ont convaincu sur sa capacité à franchir le cap du très haut-niveau. Y compris Tite, le sélectionneur des A. Dans une interview accordée à France Football, l'entraîneur auriverde se confie sur la nécessité d'apporter une nouvelle touche à son entre-jeu et voit dans Guimaraes la pièce manquante de son puzzle.

"Il nous manque un milieu relayeur. Un joueur comme Falcao autrefois. Ou comme De Bruyne aujourd'hui, capable de jouer tantôt plus bas pour venir aider Casemiro et faire repartir mieux le jeu, tantôt plus haut pour apporter davantage de liant, de créativité, de vitesse et de percussion", explique d'abord Tite. "Bruno Guimaraes, qui vient de signer à Lyon et qui a été le meilleur joueur des U23 qualifiés pour les JO, possède un potentiel énorme et peut être ce joueur-là." Voilà qui devrait inciter le néo-lyonnais à poursuivre sur sa lancée, une fois le confinement fini.