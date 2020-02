Brésil - Tite prend parti pour le PSG avec Neymar

Neymar a provoqué un petit esclandre mardi soir, en rejetant la responsabilité de son état de forme perfectible à Dortmund sur le dos du PSG. Touché à une côte contre Montpellier une quinzaine de jours plus tôt, le brésilien avait été mis sous cloche par le club parisien, qui ne souhaitait pas prendre le moindre risque après deux saisons marquées par son absence des grands rendez-vous. Une décision remise en cause par le Ney, donc, mais que son sélectionneur au Brésil a comprise.

"Je comprends la situation. Neymar a des antécédents avec les blessures", rappelle Tite dans une interview à AS. "L’an passé, il s’est blessé et le PSG a été éliminé (en 8es de finale face à Manchester United, ndlr). En Ligue 1, le championnat est presque gagné. Je comprends que le club ne veuille pas prendre le risque de voir son joueur le plus important à nouveau blessé." La voix du chef de file de la Seleçao, qui entretient une relation particulière avec Neymar, devrait aider à apaiser ce début de tension entre le PSG et sa star. Il faut d'ailleurs rappeler que Tite, lui aussi, est directement intéressé par l'état de forme du milieu offensif, à moins de quatre mois du début de la Copa America en Colombie et en Argentine.