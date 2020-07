Brest - Énorme coup dur pour Denys Bain

Ce mercredi, le Stade Brestois a annoncé une grave blessure pour Denys Bain (27 ans, 15 matchs et 1 but en L1 pour la saison 2019-2020). Le défenseur central souffre, en effet, d'une "rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche" et sera indisponible plusieurs mois. Un gros coup dur pour le SB29 et pour le joueur !

Blessé quelques jours avant le départ en stage à Port Crouesty, @DenysB_21 souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche 😕



Le @SB29 lui apporte tout son soutien pour affronter cette épreuve et le meilleur rétablissement possible.



Courage Dénys ! 💪🔴⚪️ pic.twitter.com/OjfPrn9Ar0 — Stade Brestois 29 (@SB29) July 22, 2020