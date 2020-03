Brest - Beau joueur, Dall'Oglio félicite Reims

Malgré quelques belles opportunités, dont un penalty raté, et une fin de match passée en supériorité numérique, le Stade Brestois s'est logiquement incliné sur la pelouse du Stade de Reims (1-0, résumé), hier soir lors de la 28ème journée de Ligue 1. Un court revers qui laissait des regrets à Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du promu breton.

"Il y a eu de bonnes choses, mais pas assez. En première période, nous avons été handicapés par des flottements en défense. En deuxième période, nous avons fait preuve de plus d'allant, mais cela n'a pas été concluant. On a constaté que lorsque des équipes nous laissent peu d'espaces, nous souffrons d'un manque de technique", a-t-il concédé, et de conclure en félicitant les Champenois : "Le penalty manqué ? C'est une mauvaise habitude chez nous, c'est la quatrième fois cette saison. Dans le jeu, on peut mieux faire, notamment dans la justesse. Ceci dit, Reims a bien joué et ce n'est pas la meilleure défense du championnat pour rien".