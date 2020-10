Brest - Dall'Oglio : 'Ça commence à faire beaucoup, il y a forcément des choses à revoir'

Sèchement battu 3-0 par Strasbourg, hier à Francis Le Blé, Brest est retombé dans ses travers. Si les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont eu la possession comme à leur habitude, ils n'ont pas su se montrer dangereux devant. Pire ils ont sombré derrière. Le technicien breton dresse donc un constat amer de ce match.

Ligue 1 - 8e Journée Brest 0 - 30 - 2 Strasbourg 27' H. Diallo

40' K. Lala (P.)

67' L. Ajorque



"Je suis forcément déçu, comment ne pas l’être… On perd 3-0 à domicile, on a désormais la pire défense de Ligue 1 (18 buts encaissés ndlr). On a été obligé de courir après le score cet après-midi, on a été timide offensivement et défaillant en défense. Il y a un constat à faire : on manque vraiment de solidité. C’est collectif, mais il y a aussi des erreurs individuelles chaque week-end. Ça commence à faire beaucoup, il y a forcément des choses à revoir", a prévenu Dall'Oglio.