Brest - Dall'Oglio : "Certains étaient déjà partis en vacances"

L'entraîneur de Brest, Olivier Dall'Oglio, n'était pas content de la défaite de son équipe face à Lens hier, dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1 (1-2). Le technicien l'a fait savoir en conférence de presse.

"Je ne m'explique pas trop notre première période. On est rentré trop tranquille dans cette rencontre, avec beaucoup de duels perdus. On s'est tiré une balle dans le pied rapidement. Et on a mis en confiance l'équipe adverse. À partir de là, j'ai vu de la fébrilité dans notre jeu, beaucoup de mes joueurs en dedans. C'était mieux en deuxième période, mais sur quelques coups. Nos duels aériens sont devenus un souci. Parce que ça enchaîne vite derrière. Ça n'a pas pardonné" explique Dall'Oglio. "En général, on n'a pas été assez solides défensivement. Dans l'intensité des courses, devant, ce n'était pas ça non plus. Jusqu'à présent, les garçons répondaient présents. Il faut savoir répondre quand on vous met sur le terrain. Là, tout le monde n'avait pas envie. Or si on perd nos valeurs, on est quelconque. Si on ne peut pas être fort collectivement, on passe au travers. Si on brille en équipe, on va tous briller et faire une belle saison. Il faut de l'intensité, de la précision, de la technique, pour ne pas être en danger. Je fais appel à l'intelligence de mes joueurs. Si vous réfléchissez mal, on ne va pas faire la saison que l'on voulait. Je pense que certains étaient déjà partis en vacances."