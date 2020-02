Brest - Dall'Oglio : 'On joue le maintien, il ne faut pas l'oublier'

Après deux succès de rang, Brest est tombé à Dijon (3-0) lors de la 22ème journée de Ligue 1. Rapidement menés, les Brestois ont dû courir après le score mais le DFCO a fait le break un quart d'heure plus tard. Olivier Dall'Oglio a relevé de trop nombreux manques au niveau du jeu de son équipe, que ce soit physiquement ou mentalement. L'entraîneur breton attend désormais une réaction afin de rester à distance de la zone de relégation.

"On a fait un match très pauvre, mais à partir du moment où il n'y a pas assez d'intentions, pas assez d'implication dans les duels et trop de timidité, on s'exposait à ce type de résultat. Au bout de deux minutes, on prend un but, et comme on ne mettait pas de rythme, c'est devenu encore plus difficile. Notre travail de replacement n'a pas été à la hauteur, alors que Dijon l'a très bien fait. À 0-2, on a failli revenir au score, et j'aurais été curieux de voir comment le match aurait tourné si nous avions pu nous rapprocher à 1-2. Mais la victoire de Dijon est logique. On joue le maintien, il ne faut pas l'oublier, et il va falloir réagir pour ne pas se mettre en danger" a expliqué le coach brestois.