Brest - Dall'Oglio : "On ne peut pas être toujours flamboyant"

Tombé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux le week-end dernier (1-0), le Stade Brestois a repris sa marche en avant en disposant logiquement du Stade de Reims (2-1, analyse), ce dimanche après-midi lors de la 14ème journée de Ligue 1. Un succès, le quatrième sur les cinq derniers matches, analysé en conférence de presse par Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur breton.

"On a eu des frayeurs... Sur la première mi-temps on aurait pu faire le break. Ce résultat nous va très bien forcément. On a fait beaucoup d’erreurs sur le plan technique, on a manqué de fluidité. On a réussi à avoir des occasions quand même. Il faut savoir gagner ce genre de match, creuser l’écart avec le bas du tableau. On ne peut pas être toujours flamboyant. Reims nous a empêché de développer notre jeu. C’est comme ça, on avance. On garde confiance après la défaite à Bordeaux", a indiqué le technicien brestois, et de conclure : "Là où on a progressé, c’est sur le plan défensif. Tous les joueurs sont plus connectés et impliqués. On sait qu’on peut marquer à tout moment. Le but de Franck (Honorat) est exceptionnel. À nous de mieux tuer le match. On a ce potentiel offensif".