Brest - Dall'Oglio : 'On s’améliore sur le comportement à l’extérieur'

Après six journées, le bilan du Stade Brestois est parfaitement équilibré : 3 victoires pour 3 défaites. Demain face à Nantes, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont l'occasion de basculé dans le positif. Le technicien breton espère une belle performance de ses joueurs hors de leur base.

Ligue 1 - 7e Journée

"On s’améliore sur le comportement à l’extérieur. On sent qu’on a plus d’assurance, de force aussi sur le terrain. Est-ce ce que l’expérience de la saison dernière nous aide ? Il y a des échecs qui nous ont sûrement servis. il faut de la solidité et par moments, la saison dernière sur certaines parties du match, on avait ces manques qu’on payait cash."

L'entraîneur veut aussi s'appuyer sur la victoire sur Monaco avant la trêve. "Qu’on arrive à tenir, dans la difficulté, ensemble, sans prendre de but, ça renforce la confiance individuelle et la force collective. J’ai ressenti à la fin du match la satisfaction et la force que les joueurs en avaient tiré. C’est tout bénef."