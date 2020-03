Brest - Dall'Oglio et le Stade Brestois sont tombés dans le piège angevin

Hier soir, Brest a chuté sur sa pelouse face à Angers (0-1, résumé), lors de la 27ème journée de Ligue 1. Un court revers débriefé en conférence de presse par Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur breton. Ce dernier regrettait notamment que son équipe ne soit pas parvenue à se dépêtrer du système mis en place par les visiteurs.

"On a réussi à se créer des occasions, mais on n'a pas été justes dans le dernier geste. On a eu moins d'espace pour s'exprimer. On est tombés dans le piège qu'on avait prévu. Prévoir ne suffit pas. On a eu une possession énorme du ballon, on a fait circuler, mais face à ce genre d'équipe, il faut être plus vifs, plus techniques, plus ensemble. Il nous manquait une touche technique dans le coeur du jeu pour pouvoir se retourner, ce n'est pas donné à toutes les équipes d'avoir ce genre de joueur. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à aller au bout de nos idées. Il faut qu'on apprenne à négocier ce genre de match", a estimé le technicien brestois.