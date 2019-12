Brest - Dall'Oglio monte au créneau et défend Charbonnier

Hier soir, le Stade Brestois n'a pu faire mieux que match nul face à l'OGC Nice (0-0, résumé), à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 1. Un score de parité analysé en conférence de presse par Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du promu breton. Ce dernier a notamment apporté tout son soutien à Gaëtan Charbonnier, qui a manqué un penalty en fin de première mi-temps.

"Il ne manquait que les buts. Il y a eu des situations, c'était un match ouvert. Dans le contenu, j'ai vu de bonnes choses, ça me convient. Il y a eu de la discipline tactique et on a cherché à créer. On a eu le penalty, ils ont eu des frappes. Avec les conditions météo (Ndlr, forte pluie), il y a eu des intentions malgré tout", a indiqué le technicien brestois. "On sait que Charbonnier a les capacités pour marquer. C'est un joueur atypique, capable de donner des ballons, il est précis et technique. En ce moment, il a juste un problème de confiance, ça arrive à tous les attaquants. Il a mon entière confiance et celle du groupe. Il a pris ses responsabilités, la prochaine fois il la mettra au fond. Ça fait partie des aléas d'une saison", a-t-il conclu.