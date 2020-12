Brest - Dall'Oglio oscille entre frustration et satisfaction après Montpellier

À l'instar de Michel Der Zakarian, son homologue montpelliérain, Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du Stade Brestois 29, était partagé entre satisfactions et regrets après le match nul concédé face au Montpellier HSC (2-2, analyse et notes), ce dimanche après-midi lors de la 16ème journée de Ligue 1. Le technicien breton s'est dit très fier de la réaction de son groupe, auquel il reproche cependant un manque d'efficacité dans les deux surfaces.

"J'ai un sentiment un peu partagé. En première période, on était un peu fébriles techniquement, ensuite ç'a été beaucoup plus intéressant. Je suis un peu frustré par rapport à notre dernière occasion et par rapport aux buts que l'on prend, à cause de duels perdus. En revanche, j'ai bien aimé la réaction du groupe en seconde période les joueurs ont montré qu'ils avaient du mental. C'est positif. En seconde période, ç'a été plus fluide et on a été plus précis sur le plan technique. On ne s'est pas non plus inquiétés, on savait que l'on pourrait trouver la faille", a indiqué le tacticien brestois.