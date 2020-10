Brest - Dall'Oglio pointe du doigt les faiblesses de son équipe

Le Stade Brestois s'est incliné sur la pelouse de Nantes (1-3) ce dimanche pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. De quoi agacer l'entraîneur breton Olivier Dall'Oglio, qui pointe du doigt le manque de détermination et les erreurs de son équipe. "Il n'y avait pas trop de détermination de la part de certains, on a donné un peu à manger à l'équipe adverse. On sait ce qui nous attend, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter, et puis on plonge les deux pieds devant."

Il continue en avouant les largesses de son équipe sur ce match : "On n'est pas dans la détermination, on n'est pas solide, on perd beaucoup de duels. Il y a des choses à revoir pour être dans une certaine régularité, et enchaîner des matchs en étant plus solides et moins naïfs", a déclaré le coach de Brest, 13e au classement avec 9 points.