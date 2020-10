Brest - Dall'Oglio revient sur la victoire face à Monaco

Dimanche après-midi, le Stade Brestois s'est imposé sur la plus petite des marges face à l'AS Monaco (1-0, analyse et notes), lors de la 6ème journée de Ligue 1. Un court succès qui suffit au bonheur d'Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du club breton.

"On a eu moins de ballons que d’habitude, mais cela ne nous a pas empêchés d’avoir des situations intéressantes. C’est un vrai bon résultat pour nous, face à une belle équipe de Monaco qui a maîtrisé le ballon durant la 2ème mi-temps. Nous, on a fait deux bonnes entames de mi-temps. C’était intéressant sur le plan technique, c’est là qu’on a eu les occasions, et on a eu la chance de marquer. Après, il fallait tenir. On n’a pas pris de but, ça a été dur jusqu’à la dernière seconde. On a fait ce qu’il fallait. On était frustré du match à Angers (Ndlr, défaite 3-2), on ne voulait pas vivre la même chose", a indiqué le technicien brestois en conférence de presse, et d'ajouter : "La rentrée de Paul Lasne ? Il avait hâte de retrouver le terrain. D’autres joueurs auraient mérité de rentrer, ça pousse fort, il y a une grosse concurrence mais on aura besoin de tout le monde sur la saison. Le rythme était élevé mais les gars ont su se mettre à niveau".