Brest - Dall'Oglio revient sur le casse tête du gardien

Le Stade Brestois se déplace à Monaco ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Face à une équipe invaincue en 2021 (9 victoires, 1 nul) et seconde meilleure attaque du championnat, Olivier Dall'Oglio devra se préparer à être solide défensivement et avoir un gardien prêt à sauver les siens. Malheureusement, du côté du club breton, c'est compliqué de trouver un portier de confiance cette saison.

Titulaire indiscutable depuis de nombreuses années, Gautier Larsonneur a connu un coup de moins bien ces derniers mois ce qui lui a valu d'être remplaçant lors des cinq dernières rencontres. Du coup, Sébastien Cibois a pris sa place et s'est montré guère plus rassurant dans les montants brestois. "La semaine nous a servi à observer les gardiens de but, juger leurs performances et leur état mental. On sait que c'est un moment difficile pour Sébastien Cibois. Il faut se servir de ses échecs pour rebondir. On n'a pas décidé qui jouera à Monaco" a déclaré le technicien breton.