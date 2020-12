Brest - Dall'Oglio s'incline face au talent d'Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa a joué un sale tour au Stade Brestois. Alors que le SB29 tenait bon face aux Girondins, le milieu offensif de 33 ans a donné la victoire aux siens d'une frappe limpide du gauche. Après la rencontre, Olivier Dall'Oglio, le coach brestois, a félicité la prestation de l'ancien Parisien.

"Ils ont eu des occasions, des transversales et Ben Arfa a été brillant aussi. Je pensais que l'on pouvait tenir et que l'on pouvait éviter de prendre un but comme ça. La frappe de Ben Arfa passe entre les jambes d'un défenseur, elle est millimétrée, c'est malheureux. Il restait sept, huit minutes, on était plutôt solides. Ce n'est pas simple de contrôler Ben Arfa, il a une aisance technique, on sait ce qu'il va faire mais il le fait vite", a souligné Dall'Oglio.