Brest - Dall'Oglio savoure l'exploit réalisé face au LOSC

Ce dimanche après-midi, le Stade Brestois a réalisé un petit exploit en infligeant sa première défaite de la saison au Lille OSC (3-2, résumé et notes). Au sortir de ce succès de prestige obtenu dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1, la satisfaction était logiquement de mise chez Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du club breton.

"Il y a eu de l'énergie dépensée et on a été récompensés (...). Sur certaines phases on a encore été défensivement un peu naïfs, un peu loin. Il faut trouver un équilibre défensif, surtout quand on attaque (...). Je suis très fier des joueurs et du travail du staff. On aurait pu douter, c'était compliqué, mais il y a eu une sorte de persévérance et on a été récompensés", a savouré le tacticien brestois, et d'évoquer sa philosophie toujours offensive et joueuse : "On vit une période difficile, et quand je m'assieds devant ma télé pour regarder un match, je n'ai pas envie de m'ennuyer. Et donc je n'ai pas envie d'ennuyer les autres. Il faut faire au mieux pour le club, on veut évidemment se maintenir. Mais on veut jouer... Ce n'est peut-être pas la meilleure voie mais le match d'aujourd'hui nous donne raison".