Brest - Dall'Oglio savoure le point pris dans le derby

Hier soir, le Stade Brestois a rendu une belle copie sur la pelouse du Roazhon Park, accrochant le Stade Rennais (0-0, analyse), dans un derby de la Bretagne comptant pour la 24ème journée de Ligue 1. C'est donc un Olivier Dall'Oglio globalement satisfait qui s'est arrêté au micro de beIN Sports, à l'issue de ce partage des points.

"On savait qu'on devait passer la tempête du début de match. On a bien résisté et su sortir quelques fois. On a eu quelques occasions... il n'a pas manqué grand chose. Il y a eu des actions un peu litigieuses, on a demandé des explications. On ne va pas épiloguer là-dessus... J'ai apprécié l'état d'esprit, c'était intéressant. Prendre un point ici, c'est très bien", a-t-il confié.