Brest - Deux blessés quittent l'infirmerie

Treizième du classement (12 points, 4 succès, 6 défaites), le Stade Brestois 29 vient d'enregistrer deux retours à l'entraînement ce mardi. Remis de son pépin à un mollet, Christophe Hérelle (28 ans, 5 matches joués en Ligue 1 cette saison) a repris les séances collectives en ce début de semaine. Même son de cloche pour Hiang'a Mbock, qui ne ressent plus de douleur à sa cheville (20 ans, 5 rencontres disputées cette saison).

Le défenseur central et le milieu de terrain devraient être disponibles pour la réception de l'AS Saint-Etienne, programmée samedi après-midi (17 heures, Stade Francis-Le Blé), dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Le défenseur latéral droit, Ronaël Pierre-Gabriel (22 ans, 6 matches, 1 but), forfait avec les Bleuets à cause d'une douleur à un mollet, reste quant à lui incertain pour ses retrouvailles avec son club formateur.

