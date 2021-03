Brest - Duverne : "On a pris des risques, on a fait des erreurs et on le paye cash"

Ce samedi soir, le Stade Brestois 29 n'a rien pu faire face au Paris Saint-Germain, s'inclinant largement (0-3, analyse et notes), à l'occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France. En difficulté sur cette rencontre, Jean-Kévin Duverne (23 ans), le défenseur central et capitaine du club breton, s'est exprimé sur France 2 pour donner son ressenti sur cette partie.

"Oui, on a joué au football. On savait qu’il y avait des espaces. Après, on sait que c’est une grande équipe. On a pris des risques, on a fait des erreurs et on le paye cash. Il nous a manqué la finition. Le football, c’est comme ça. Maintenant, on doit passer à la suite", a indiqué l'axial finistérien à nos confrères.