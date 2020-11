Brest - Duverne après le large succès face aux Verts : 'C'est une très grosse prestation'

Tombeur du Lille OSC avant la trêve internationale (3-2), le Stade Brestois a remis le couvert ce samedi après-midi en cartonnant l'AS Saint-Etienne (4-1, analyse et notes), lors de la 11ème journée de Ligue 1. Au sortir de cette victoire éclatante, la satisfaction était évidemment de mise chez Jean-Kévin Duverne. Le défenseur central et capitaine du club breton ne boudait pas son plaisir après cette victoire et son tout premier but dans l'élite.

"C'est une très grosse prestation. On sortait d'un beau match contre Lille en championnat, et d'un succès à Guingamp en amical, on a engrangé de la confiance. C'est dommage de prendre ce petit but, mais dans l'ensemble on a fait un bon match", a indiqué l'axial (23 ans, 11 matches joués en championnat cette saison, 1 but) à nos confrères de la chaîne Téléfoot.