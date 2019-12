Brest - Haris Belkebla et Alexandre Mendy se sont entraînés à part

Le milieu de terrain algérien Haris Belkebla (25 ans) et l’attaquant français Alexandre Mendy (25 ans) ont dû suivre une séance spécifique en raison de gênes physiques ressenties. Le premier souffre toujours de la cheville tandis que le second a éprouvé une pointe à la cuisse. Hormis ces mauvaises nouvelles, l’entraîneur Olivier Dall'Oglio a enregistré les retours de Mathias Autret (28 ans) et de Gaëtan Charbonnier (31 ans).

À l’essai depuis un mois avec le SB29, le jeune portier Sébastien Cibois (21 ans) était présent à la reprise. Libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain cet été, le Français devrait signer à Brest selon les informations du Télégramme. Il se cantonnera à un rôle de troisième gardien, derrière Gautier Larsonneur et Donovan Léon.