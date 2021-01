Brest - Jean Lucas veut montrer son réel niveau

Récemment prêté sans option d'achat au Stade Brestois 29, Jean Lucas (22 ans) espère gagner du temps de jeu en Bretagne. Sous la houlette d'Olivier Dall'Oglio, le milieu de terrain brésilien veut rattraper le temps perdu et prouver sa réelle valeur. "J'ai besoin de plus de minutes, de jouer un peu plus. J'étais déçu de ne pas pouvoir davantage jouer, mais il y avait beaucoup de joueurs à mon poste à Lyon. Il faut que je continue à travailler, car sans travail je ne jouerai pas non plus ici. Je vais montrer à l'entraîneur que je peux être important", a t-il expliqué au micro de Téléfoot.