Brest - Le but sensationnel d'Irvin Cardona fait le buzz

Irvin Cardona a envoyé une candidature en bonne et due forme au prix Puskas, hier, en inscrivant l'un des buts de l'année sur la pelouse de Dijon. Alors que le score était déjà de 0-1 en faveur des Bretons, le jeune attaquant brestois (23 ans), entré en jeu un quart d'heure plus tôt, a osé une reprise de volée acrobatique, en pleine lévitation, qui a fini sa course dans la lucarne d'Alfred Gomis.

Cette réalisation, qui a évidemment déjà fait le tour de la toile, force l'admiration de ses coéquipiers. "Quand j'ai vu la balle arriver et qu'il a fait son geste, j'ai été impressionné", commente Steve Mounié dans L'Equipe. "Il recule en plus. Il arrive à sauter, à faire ce ciseau. Et bam ! Pleine lucarne." Romain Perraud, auteur de l'ouverture du score, n'en pense pas moins : "il fait un geste très compliqué, il ne peut pas la mettre mieux. Il a l'habitude d'être spontané, dès qu'il a la possibilité, il frappe au but." Pourvu qu'il nous gratifie de nouveaux exploits de ce genre...