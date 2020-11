Brest - Le groupe du Stade Brestois pour le déplacement à Metz

Le Stade Brestois se déplace à Metz ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Les Bretons vont tenter de rester sur leur dynamique du moment avec deux victoires consécutives et sept buts inscrits sur ces rencontres. Pour cette occasion, Olivier Dall'Oglio a convoqué un groupe de 20 joueurs. Denys Bain, Romain Philippoteaux, Lilian Brassier et Hiang'a Mbock sont blessés et ne seront pas du voyage pour Metz.

LE GROUPE DU STADE BRESTOIS

Larsonneur, Cibois - Duverne, Hérelle, Chardonnet, Pierre-Gabriel, Faussurier, Baal, Perraud - Belkebla, Magnetti, Battocchio, Lasne - Faivre, Charbonnier, Cardona, Honorat, Le Douaron, Tavares, Mounié