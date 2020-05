Brest - Le message d'au revoir de Grandsir

Déjà prêté à Strasbourg pour la deuxième partie de saison 2018-2019, Samuel Grandsir était prêté au Stade Brestois 29 pour l'édition 2019-2020. Ce dimanche, le joueur de 23 ans a publié un message sur ses réseaux sociaux afin de dire au revoir à ses coéquipiers. Avec l'équipe bretonne, il aura inscrit 5 buts et donné 1 passe décisive en 27 matchs toutes compétitions confondues.

"Ma saison avec Brest aura été très enrichissante. Merci au coach, au staff, au club, à mes coéquipiers et au public pour leur accueil, c'était un kiff. Je suis heureux d'avoir contribué au maintien du club, qui mérite sa place en Ligue 1. On se dit à très vite sur les terrains. Prenez soin de vous et de votre famille" a-t-il écrit.