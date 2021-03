Brest - Malgré la défaite, Olivier Dall'Oglio a vu des choses intéressantes

Le Stade Brestois s'est lourdement incliné (0-4) sur sa pelouse face au Paris Saint-Germain, dans une rencontre comptant pour les 16èmes de finale de Coupe de France. Un match globalement dominé par les Parisiens qui auront été aidés par plusieurs erreurs des Bretons. Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final, Olivier Dall'Oglio a régit à son élimination de la compétition.

"Je suis un peu mitigé, on n'aime pas prendre 3-0 à la maison. On est capable de prendre du recul, de dire 'ça c'est intéressant'. Sur le coup, on est là pour gagner, on y croyait. Sans certaines petites erreurs, on aurait pu plus les embêter. Il a manqué un brin de réussite, certainement d'un peu plus de puissance, dans les centres, la détermination... Je n'hésite pas à faire du turnover quand il faut le faire. Il y a des enseignements qui me plaisent bien" a déclaré le technicien brestois.