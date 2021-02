Brest - Olivier Dall'Oglio : "Aujourd'hui, la rigueur était là"

Dimanche soir, le Stade Brestois a accroché le LOSC (0-0). L'entraineur des Bretons Olivier Dall'Oglio s'est exprimé en conférence de presse, et a salué la rigueur de son équipe, et le bon point obtenu à Lille.

"On est contents de faire match nul à Lille, bien sûr. En termes de jeu, on n'a pas pu faire mieux. On est tombés sur une équipe de Lille qui a confisqué le ballon, qui nous a mis beaucoup de pression et on n'a pas pu exister dans le jeu. On a su bien défendre, sans faire d'erreur, donc je suis plutôt satisfait du résultat même si dans la manière ce n'était pas top (...) Quand on est tous présents et connectés, on a vu qu'on était capables de résister face à une grosse équipe comme Lille. Aujourd'hui, la rigueur était là. Tout le monde a fait son job sur le plan défensif, même si on a eu trop de pertes de balle. On aurait voulu garder un peu plus le ballon mais c'est l'équipe qui nous a le plus pressés depuis le début du Championnat et on n'a pas pu s'exprimer. Mais faire un nul à Lille, ça donne confiance au groupe", a lancé le technicien breton.