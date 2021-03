Brest - Olivier Dall'Oglio : "Cette victoire nous fait du bien"

Avec la victoire 3-1 face à Dijon, le Stade Brestois a retrouvé de sa superbe grâce à un jeu direct et de nombreuses actions bien senties. Après la rencontre, le coach Olivier Dall'Oglio s'est montré plutôt satisfait de cette victoire, qui rapproche encore un peu plus le SB29 du maintien.

"On n’est pas inquiet mais on se soucie de notre maintien. Cette victoire nous fait du bien. Très content d’avoir gagné ce soir face à Dijon, une équipe qui nous a gêné en 2e mi-temps. C’est en prenant des points qu’on va se libérer. J’ai fait tourner ce soir car il y avait de la fatigue suite au match à Monaco où l’on a beaucoup couru sans toucher le ballon. Dans les têtes, on est mieux. Dès demain, on va se mettre à travailler le PSG", a-t-il déclaré.