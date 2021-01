Brest - Olivier Dall'Oglio : "Le score est lourd"

Hier soir, au Parc des Princes, le Stade Brestois 29 a affiché un plutôt beau visage mais s'est finalement lourdement incliné face au Paris Saint-Germain (3-0, analyse et notes). En conférence de presse, Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du club breton, a livré son analyse au sortir de cette large défaite concédée dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Malgré toutes les belles choses entrevues, le technicien brestois avait bien du mal à cacher sa frustration.

"On ne mérite pas de perdre 3-0. Le score est lourd. Les joueurs sont déçus par ce résultat. Je ne peux pas leur en vouloir sur la discipline et l’envie. Mais ça me frustre un peu, car on aurait dû faire mieux sur le plan offensif où on a manqué de lucidité et de justesse, de tranchant. J’aurais bien aimé voir comment on aurait réagi si on avait égalisé dans nos temps forts en fin de première période ou début de seconde. Ça aurait été intéressant de voir la suite du match", a estimé le tacticien finistérien.