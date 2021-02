Brest - Olivier Dall'Oglio : "On a un problème pour réagir"

Après la 4e défaite de suite de Brest ce dimanche face à Metz (2-4), Olivier Dall'Oglio, présent en conférence de presse, a confié attendre plus de régularité de la part de ses hommes.

"La sortie de Romain Perraud (sur blessure, qui a laissé Brest à dix quelques minutes) nous a déstabilisés, mais ça prouve qu'on a un côté fébrile défensivement. On doit être capables de jouer trois minutes à dix. Dès qu'il y a un souci sur un rouage, on a un problème pour réagir. En menant 2-1, on doit faire mieux que ça. On doit avoir plus de force défensive pour aller chercher un résultat. Dès qu'un truc change, on a besoin d'un temps d'adaptation. C'est un petit manque de caractère", a confié le technicien des Bretons.