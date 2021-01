Brest - Olivier Dall'Oglio : "On manque de chance en ce moment..."

Face à Reims hier (0-1), Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du Stade Brestois, vient d'enchainer une troisième défaite consécutive avec le SB29. Le technicien a eu du mal à trouver les raisons de ce nouveau revers en conférence de presse d'après-match, si ce n'est un manque de chance...

"On a eu la maîtrise sur l'ensemble du match, on s'en doutait, face à une équipe de Reims qui a joué regroupée et qui a bien joué le coup. Il y a de la frustration, surtout vu le but qu'on a pris, une frappe qui doit finir dix mètres à côté et qui finit finalement dans notre but. C'est frustrant de se dire qu'on n'est pas dépassé par notre adversaire mais qu'on prend un but casquette sur lequel le joueur rémois (Nathanaël Mbuku) a presque été assommé" explique Dall'Oglio. "On manque de chance en ce moment mais on ne va pas se cacher derrière ça. En termes de finition, ça fait quelque temps qu'on manque de tranchant et de précision. On a eu des situations mais manqué de présence dans les 18 mètres. J'attends une amélioration offensive depuis plusieurs semaines mais elle n'est toujours pas là. À force d'enchaîner les situations sans les mettre au fond, je sens que mes attaquants sont moins en confiance. La philosophie de jeu, elle est là mais on a besoin d'aller chercher des points pour se maintenir. On a fait des bonnes choses depuis le début de la saison mais il faut confirmer".