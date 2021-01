Brest - Olivier Dall'Oglio a vu le vrai visage des Brestois

Le Stade Brestois a parfaitement commencé son année 2021 avec une victoire 2-0 sur l'OGC Nice. Les Bretons ont offert une belle prestation et Olivier Dall'Oglio n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse d'après-matich.

"C’est un match important avant d’aller au PSG. Toujours avoir cette marge sur les équipes qui sont derrière nous. Il fallait qu’on ait un collectif solide, on l’a eu. Sur la deuxième mi-temps, il y a encore des choses à revoir sur les sorties de balle et la conservation du ballon. À Lens, on n’avait pas fait les efforts suffisants et on avait perdu notre équilibre. Là, on a montré notre vrai visage. On doit être une équipe compacte, solide, avec des courses. Il y a eu beaucoup de discipline tactique aussi. On a été plutôt efficaces dans ce secteur-là" a déclaré le coach brestois.