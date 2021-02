Brest - Olivier Dall'Oglio a vu son équipe faire trop preuve de naïveté

Le Stade Brestois s'est incliné (2-3) face à l'Olympique Lyonnais ce vendredi soir lors de l'ouverture de la 26ème journée de Ligue 1. Malgré une seconde période très intéressante, les Bretons sont rentrés aux vestiaires en étant menés par trois buts d'écart et ne sont jamais parvenus à rattraper les Gones au score. Présent en conférence de presse après le match, Olivier Dall'Oglio a fait part de sa déception de voir son équipe être trop fébrile défensivement.

"On a des regrets et de l'amertume. Face à des équipes comme Lyon, on ne doit pas faire ces erreurs. On s'est tiré une balle dans le pied sur le premier et le deuxième but. Sur le premier but, il y a la vidéo, tu sais que tu ne dois pas faire ce genre de chose. Sur le deuxième, on n'est pas en place et on se fait naïvement bousculer. Comme sur le troisième, où ça part d'une touche... Le haut niveau, ce sont les détails, l'intelligence. On a été très naïfs, on a manqué d'expérience en première mi-temps. On était pourtant bien partis. Je ne suis pas satisfait non plus sur la finition. On doit être plus tueurs. On doit encore continuer à travailler. Les principes de jeu, offensifs et défensifs, doivent être au moins respectés" a déclaré l'entraineur brestois.