Brest - Olivier Dall'Oglio charge ses joueurs après le naufrage à Nîmes

Ce dimanche après-midi, le Stade Brestois a très, très mal démarré sa saison 2020-2021 de Ligue 1 en chutant lourdement sur le terrain du Nîmes Olympique (4-0, analyse), lors de la 1ère journée. À l'issue de cette large défaite, face à la presse, Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du club breton, n'a pas mâché ses mots. Le technicien n'a pas aimé l'attitude de certains de ses joueurs et l'a fait savoir.

"Il y a eu trop d'approximations. Certains se sont cachés dans ce match. On ne les a pas vus. On connaissait les valeurs nîmoises. On savait ce qui nous attendait, a fortiori après notre revers ici de la saison dernière (0-3), mais on a manqué de caractère, de force, d'abnégation, d'envie de gagner des duels. On a manqué de jus, de détermination. On s'est déplacé trop lentement sur les transversales nîmoises. À partir de là, c'est compliqué de gagner un match et pourtant je savais à quel match m'attendre. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour ramener quelque chose", a déploré Olivier Dall'Oglio, et d'envoyer un message à son effectif : "Il va falloir être plus fort mentalement si on ne veut pas connaître une saison difficile. J'espère que ce match va nous servir de leçon. Individuellement, il va falloir se remettre en question sans se voiler la face. Ce n'est que le premier match. On est encore en rodage, mais la prise de conscience individuelle est indispensable pour faire progresser le collectif".