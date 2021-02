Brest - Olivier Dall'Oglio espère relancer la machine avec ce nul

En dix minutes, le Stade Brestois a complètement renversé le RC Strasbourg. Menés 0-2 à la 83ème, les Bretons peuvent remercier Charbonnier et Le Douaron pour gratter un point (2-2) en cette 23ème journée. Avec ce nul, qui permet de mettre fin à une série de 3 défaites consécutives, Olivier Dall'Oglio espère relancer la machine.

"J'ai senti une détermination hors du commun chez les garçons qui sont rentrés. Pour nous c'est un vrai plus, d'aller chercher ce point à Strasbourg, ça a une grosse valeur de victoire. Ma seule arme est de les persuader (les remplaçants), d'être prêts à rentrer dans un match, d'être déterminés et de faire la différence. Quelle meilleure preuve ce soir ? Le point va nous faire du bien, on en avait grand besoin. On ne peut pas dire qu'on soit très chanceux, on prend des buts particuliers et quand on ne gagne pas, ça devient compliqué pour tout le club. Le fait d'avoir gagné ce point psychologiquement, ça relance la machine. Ça va débloquer les choses. Les garçons qui sont entrés me prouvent qu'on a un vrai groupe. C'est un point hyper collectif" a-t-il déclaré.