Brest - Olivier Dall'Oglio regrette les nombreuses erreurs techniques face à l'ASM

La prestation du Stade Brestois face à Monaco a été décevante. Dominée de la tête et des épaules par l'ASM, l'équipe d'Olivier Dall'glio n'est pas parvenue à jouer son jeu et s'est inclinée 0-2. Après la rencontre, l'entraîneur a fait part de sa déception en conférence de presse.

"Le score est logique. Le match nul, on l’aurait pris. On aurait pu aussi tenir jusqu’au bout. Maintenant, quand on voit le calibre des remplaçants qui rentrent à Monaco, ce n’est pas facile pour les défenseurs, pour Gautier (Larsonneur) de pouvoir continuer à tenir. On n’a pas réussi à rééditer ce qu’on avait fait à Lille. Et on n’a pas non plus réussi à élever notre niveau technique pour garder le ballon, comme on l’a fait à la fin de la première période. Je pensais que sur la deuxième mi-temps, si on continuait sur cette lancée (de la fin de la première période), on allait subir un peu moins et avoir des occasions. Malheureusement, techniquement, on n’a pas été au niveau et sur les enchaînements ça a été dur" a expliqué le technicien, dans des propos rapportés par nos confrères de Ouest-France. "On a senti que les entrants (à Monaco) amenaient beaucoup de dynamisme. Et à un moment, ça fait la différence. On aurait aimé avoir un peu plus d’audace. Mais pour ça, il faut avoir un peu plus de maîtrise technique. On a fait beaucoup d’erreurs techniques. Je pense qu’il faut qu’on monte le niveau là-dessus pour titiller les grosses équipes. Monaco ne nous a pas facilité la tâche non plus. C’est une équipe qui joue les trois premières places et elle l’a démontré encore aujourd’hui".