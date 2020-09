Brest - Olivier Dall'Oglio veut encore progresser dans la finition

Malgré les trois buts inscrits hier face à Lorient (3-2), Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de Brest, a fait savoir qu'il voulait encore améliorer la finition en attaque. Le technicien, heureux de la victoire et de la prestation globale de son équipe, n'est pas encore totalement satisfait.

"La victoire me fait plaisir, pour le public aussi. Et surtout, on a engrangé des points face à un concurrent direct. Il y a encore des choses à corriger... On aurait pu tuer le match avant et on se met tout seul sous pression. Notre défense a été très bonne, avec un Romain Perraud efficace en défense et qui marque des buts. C'est un jeu très généreux. On a plusieurs options qui s'ouvrent aussi devant avec l'arrivée de Steve Mounié. On doit bosser encore la finition" a-t-il déclaré.