Brest - Philippoteaux forfait, Hérelle incertain pour affronter l'ASSE

Le Stade Brestois va devoir composer avec quelques absents pour recevoir Saint-Etienne ce samedi à 17h00. En effet, Olivier Dall'Oglio a annoncé les absences de Brendan Chardonnet (suspendu) et Romain Philippoteaux, touché aux adducteurs à l'entraînement. Ce dernier était déjà absent avant la trêve internationale pour la victoire brestoise face à Lille (3-2). Christophe Hérelle et Lilian Brassier sont incertains. "Il y a quelques tiraillements avec (le défenseur Lilian) Brassier et Hérelle. On a deux jours pour voir ça" a-t-il déclaré.

Ligue 1 - 11e Journée